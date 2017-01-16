زيدان يبرر سبب تغيير خطته أمام إشبيلية

أعرب الفرنسي #زين_الدين_زيدان المدير الفني لنادي #ريال_مدريد عن تفاؤله بعد الخسارة أمام إشبيلية امس الأحد ، وهي الهزيمة الاولى للفريق الملكي بعد رقم قياسي وصل إلى 40 مباراة على التوالي دون خسارة.

وقال زيدان بعد المباراة في تصريحات نقلها موقع “برنابيو ديجتال” المقرب من ريال مدريد: “لقد لعبنا مباراة رائعة، لقد فعلنا الجزء الصعب لكننا لم نستطع أن نتجنب الأهداف، لكنني فخور بهذا الفريق وعلينا أن نستمر في العمل”.

وعن تغيير أفكاره وتشكيلة الملكي اليوم أمام إشبيلية قال: “عندما تلعب أمام نفس الخصم ثلاث مرات على التوالي في أيام قليلة، يجب أن يكون هناك تغيير في الأفكار، لقد قررت ما حدث اليوم خلال الأسبوع الماضي، وكنا نسير في الطريق الصحيح حتى الدقيقة 85”.

وعندما سئل إن كانت المباراة صعبة على اللاعب سرجيو راموس قال وفق ما نقلت شبكة كووورة : “لقد قدم مباراة كبيرة وأنا سعيد بالنسبة له. ما حدث اليوم لن يُغير أي شئ نحن دائمًا نريد أن ننظر إلى الأمام”.

وعلى الرغم من الخسارة إلا أن ريال مدريد حافظ على صدارة الدوري الإسباني لهذا الموسم مع وجود مباراة مؤجلة الشهر المقبل أمام فالنسيا.

عكس السير