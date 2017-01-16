شاكيرا تطلب من صديقها الإسباني جيرارد بيكيه ترك نادي برشلونة

في خطوة مفاجئة طلبت نجمة البوب الكولومبية الشهيرة #شاكيرا من صديقها المدافع الإسباني #جيرارد_بيكيه بإنهاء خدماته وفك عقده مع نادي برشلونة والرحيل إلى العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب ما جاء في موقع مجلة “دون بالون” المختصة بشؤون كرة القدم الاسبانية والعالمية، فإن شاكيرا حريصة على انتقال المدافع البالغ 29 عاماً إلى لندن.

وكان بيكيه قد وصل إلى برشلونة بعد تجربة قضاها في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في صيف عام 2008 مشاركاً معه في 12 مباراة فقط بين عامين 2004 و2008 ، حيث تألق اللاعب الإسباني خلال وجوده في ” الكامب نو ” بصورة لافتة حتى بات واحداً من أفضل المدافعين في العالم، حيث فاز حتى الآن بـ26 بطولة مع برشلونة ومنتخب اسبانيا.

وأدعت المجلة الاسبانية أن بيكيه سيترك برشلونة على رغم الشعبيته الكبيرة التي يحظى بها بين جماهير النادي الكتالوني.

وكان المدافع الإسباني الدولي قد عبر صراحة عن دعمه لرؤساء النادي الكاتالوني وإستقلال إقليم كتالونيا عن المملكة الإسبانية، مما أضر ذلك بسمعته بين أنصار كرة القدم المحلية وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، خصوصاً جماهير ريال مدريد الذين كانوا دائماً يسخرون ويتهكمون من المدافع الكتالوني، مما تسبب ذلك في اتخاذ اللاعب مؤخراً لقرار اعتزال اللعب دوليا في عام 2018 بعد أن سئم من المعاملة السيئة التي يتلقاها من الجماهير سواء في الملاعب أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق للمدافع البالغ من العمر 29 عاماً أن أبدى امتعاضه الشديد من التحكيم الإسباني بعد تعادل برشلونة مع فياريال بهدف لكل منهما مما جعله يصدر تصريحات لاذعة للتحكيم ورئيس الاتحاد المحلي ، وهو ما جعل شاكيرا ترغب بالانتقال إلى لندن، بعد أن سئمت من تعليقات وأحاديث بيكيه عن اسبانيا وكاتالونيا التي أصبحت تؤثر على مسيرتها الفنية .

وفي حال ما قرر الدولي الإسباني الانتقال إلى الملاعب الإنكليزية فانه سيجد نادي تشلسي أو جاره نادي أرسنال يرغبان بالاستفادة من خدماته ، لأنهما الوحيدان اللذان يمكن أن يتحملا القيمة الكبيرة لانتقاله وراتبه الباهظ .

وأكدت “دون بالون” أن الاسباني سيسك فابريغاس (29 عاماً) يمكن أن يؤثر على قرار بيكيه بالانتقال إلى تشيلسي ، إذ أن صانع ألعاب “البلوز” هو صديق مقرب لبيكيه ، وبمقدوره اقناع المدير الفني للبلوز الإيطالي انطونيو كونتي لتقديم عرض مغري للمدافع الإسباني .

وقد يدخل المدرب الايطالي كونتي إلى سوق الانتقالات للبحث عن مدافع في الصيف ليحل محل النجم الانكليزي المخضرم جون تيري الذي من المتوقع جداً أن يترك ملعب ستامفورد بريدج في نهاية الموسم الجاري.

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