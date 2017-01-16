شركة هولندية تصمم ملابس مضادة للبقع و رائحة العرق

صممت شركة هولندية ناشئة خطاً جديداً من الملابس القطنية المضادة للبقع والروائح، حيث تمثل هاتان المشكلتين عائقين كبيرين أمام المصنعين، وليس هذا فحسب، بل تتميز أيضاً هذه الملابس بأنها مقاومة للتجاعيد والانثناءات.

وتعزي الشركة المطورة “لاب فريش”، التي تتخذ من أمستردام مقراً لها، إلى تكنولوجيا “إندو” التي تتميز بأنها تحول دون ترك بقعاً أو اتساخات أو أي أثار للسوائل عن سكبها بالخطأ على الملابس، كما أنها تحجب وصول البكتيريا داخل الأنسجة، بحسب موقع “أوديتي سنترال”.

وبحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية ، أوضحت الشركة أن هذه الملابس مصنوعة من القطن، مشيرة إلى أن مؤسس الشركة سيقوم بتجربة منتج الشركة الأول لأكثر من 100 ساعة أثناء الركض وركوب الدراجة والرقص، كما سيتم تجربته أيضاً بعد غسله أكثر من 40 مرة، لإثبات كفاءة تكنولوجيا “إندو”.

وتؤكد الشركة أن الملابس المصنوعة بالقطن المعتمد على تكنولوجيا “إندو” يدوم بشكل أطول من القطن الطبيعي، منوهة إلى أن منتجها مصنوع من 98% قطن “إندو” و2% ألياف إيلاستان، ولا يزال خط إنتاج هذه الملابس في مرحلة التمويل عبر موقع كيك ستارتر، ومن المتوقع أن يُطرح بسعر متوقع 119 يورو، وبإمكان المستخدمين حالياً طلبه مسبقاً بسعر 20 يورو.

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