صحيفة روسية تروي قصة الضابط ” أخميتشين ” الذي قاتل 200 داعشي بـ ” 3 بنادق و قنابل ” في تدمر ! ( صور )

انضمت صحيفة روسية إلى إعلام النظام وغيرها من وسائل الإعلام الروسية، في مدرسة الكذب والدجل الإخباري غير المسبوق، عبر قصة بطولة ضابط روسي في تدمر تنافس وضع أبو عنتر للخيط داخل الإبرة وهو مكبل تحت الماء.

ونقلت صحيفة “ريالنويو فريميا” قصة الضابط “مارات أخميتشين” الذي قتل في ريف تدمر في الثالث من حزيران 2016، على لسان والده.

وقالت الصحيفة بحسب الترجمة التي أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية : “كان أخميتشين قائد سرية مدفعية، وبقي بنفسه في إحدى اللحظات يقاتل 200 مسلحي إرهابي من تنظيم داعش”.

وقال والد مارات للصحيفة : “كان لديهم دبابات وعربات مدرعة، وهو كان بحوزته فقط 3 بنادق وقنابل يدوية، وبدأ المعركة، وكان يطلق النار دون توقف- استطاع إصابة الدبابات والعربات المدرعة، وعندما وصلت المساعدة وصدت الهجوم، كان على قيد الحياة، وبالرغم من جراحه الخطيرة كان يحمل بيده قنبلة يدوية والأرض حوله كانت مشتعلة”.

وأضاف الوالد بأن الكشف عن بعض التفاصيل عن موت ابنه ممنوع.

وأضافت الصحيفة : “لسوء الحظ، لم يستطيعوا إنقاذ القائد البطل، لقد أصيب بثلاث إصابات قاتلة. ويعتقد الخبراء أن الضابط بقي بنفسه لأن باقي القوات انسحبت أو لأنها لم تصل بعد للمكان المناسب، أو أن الضابط كان بمثابة مستشار عسكري وكان يعلّم ضباط الجيش السوري فن القتال والاستخبارات العسكرية”.

من جهتها، قالت وكالة سبوتنيك : “وفقا لتقارير وسائل الإعلام، الضابط مارات أخميتشين، البالغ من العمر 35 عاماً، من قازان وأصبح الشخص الروسي الـ24 الذي لقي حتفه في العمليات السورية، وقد منح للضابط بعد وفاته لقب بطل روسيا، في ديسمبر/كانون الأول عام 2016 سميت مدرسة في قازان باسمه”.

يذكر أن تنظيم “داعش” استعاد السيطرة على تدمر بعد أشهر من سيطرة الميليشيات الإيرانية والروسية عليها.

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