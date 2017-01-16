غرفة معيشة متنقلة .. ” باناسونيك ” تغزو عالم السيارات

قدمت “#باناسونيك” نموذجا مبتكرا لمستقبل السيارات ذاتية التحكم “بشكل كامل”، حيث اشتمل التصميم الداخلي لمقصورة السيارة المستقبلية على طاولة أعلاها 4 شاشات كمبيوتر لوحي “تابلت” بدقة “فور كيه” 4K ومواد ذكية، إضافة إلى تقنية “الواقع المعزز” التي تمزج بين الواقع الحقيقي والخيال الافتراضي.

غرفة معيشة بسيارتك

وأزاحت باناسونيك الستار عن مقصورة سيارة مبتكرة تناسب سيارات المستقبل ذاتية التحكم “بدون سائق”، في جناحها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية “سي إي إس” “CES 2017” في مدينة لاس فيغاس الأميركية، لتبين كيف أن مقصورة سيارة المستقبل سوف تكون في أقرب وقت مشابهة لغرفة معيشتك.

وقالت الشركة إن المقصورة المبتكرة لا تهدف فقط إلى جعل تجربة الركاب أكثر متعة، ولكنها تجعل التنقل أكثر أمانا.

وفي تصريح لـ”الديلي ميل”، أوضح روبرتو فيتشو، من عارضي باناسونيك أوروبا في معرض “CES: أن هذا النموذج هو تكنولوجيا المستقبل التي تعرض أمامنا اليوم، ويمكن استخدامها في أي سيارة ذاتية التحكم”.

وفي داخل النموذج الأنيق المظهر، تبرز للمشاركين بالمعرض، المقصورة المبتكرة الفسيحة ذات الطاولة التي يعلو سطحها 4 كمبيوترات لوحية “تابلت”، عرض كل منها 20 بوصة تقريبا، ويناسب تصميمها أي سيارة ذاتية التحكم.

ووفق ما اوردت قناة العربية ، يشرح فيتشو أن التقنية التي تم تزويد المقصورة بها، تجمع بين توفير “قاعدة بيانات ومعلومات” وتأمين الاتصالات، كما أن كل لوحة تابلت، من 4 لوحات على الطاولة، يمكن أن تستخدم على حدة – أو بشكل جماعي، حيث يمكن لأي عائلة، أثناء رحلة سفر على سبيل المثال، أن تتسلى بأحد الألعاب على الكمبيوترات اللوحية “التابلت” بمشاركة 4 لاعبين في آن واحد.

تعديل وضعية السائق

وقد تم تعديل وضعية “مقعد السائق” إلى عكس الاتجاه المألوف، حيث إن المقصورة مخصصة لسيارات ستعمل بالكامل بنظام التحكم الذاتي، فقد أصبح “مقعد السائق” في مواجهة الجزء الخلفي للسيارة، وكذلك مقعد الراكب الأمامي. وهكذا، أصبح متاحا لأربعة ركاب الجلوس حول الطاولة الكبيرة التي تتوسط السيارة.

وأثناء الرحلات الطويلة يمكن للأطفال استخدام شاشات التابلت بشكل مستقل لمشاهدة وبث مقاطع الفيديو أو الموسيقى، بينما يراجع الآباء رسائل بريدهم الإلكتروني ويتابعون أعمالهم أثناء الرحلات الطويلة.

عناصر أمن وسلامة

ولكن إلى جانب التسلية وأداء مهام العمل والتواصل، يمكن لشاشات “التابلت” توفير عناصر الأمن والسلامة، إذ إنها تعرض أية تحذيرات واردة تقوم برصدها أجهزة الاستشعار الخارجية، مما يتيح للركاب التنبه لأية مخاطر محتملة على الطريق.

وتشتمل السيارة المبتكرة، بطول المقصورة من الداخل، على شاشة عرض “LED” مذهلة ، حسبما ذكر فيتشو، عارض باناسونيك أوربا، موضحا أنه يمكن ضبطها وموالفتها بدقة لتلبية احتياجات الركاب.

قرص وفنجان ذكيان

وهناك قرص ذكي مثبت فوق شاشات الكمبيوتر اللوحي “التابلت”، ويعمل بنفس طريقة مقبض الباب، وبتحريكه يمكن، على سبيل المثال، تغيير مستوى سطوع أنوار “LED” بداخل المقصورة أو ضبط درجة الحرارة الداخلية.

والسيارة مجهزة أيضا بفنجان معدني ذكي، يتميز بإمكانية عرض خصائص محتوياته، مثل عدد السعرات الحرارية، وذلك عند وضعه فوق أي من شاشات “التابلت”.

ووفقا لباناسونيك أوروبا، فإن هذا التصميم، سوف يجعل السفر ذات يوم مستقبلا، داخل سيارة ذاتية التحكم، مسليا بقدر ما هو مهم وضروري لحياتنا اليومية، مثلما هو الحال مع الهواتف الذكية اليوم.

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