غوارديولا يلقي اللوم على الحظ بعد الخسارة من إيفرتون

ألقى مدرب فريق #مانشستر_سيتي، الإسباني #بيب_غوارديولا، باللوم في خسارة فريقه 0-4، أمام مضيفه إيفرتون بالجولة 21 لبطولة الدوري الإنكليزي امس الأحد، على سوء الحظ الذي لازم لاعبيه، مشيراً إلى أن المباراة تعد مثالاً حياً لما يواجهه فريقه في المسابقة هذا الموسم.

وقال غوارديولا لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: “النتيجة في هذه المباراة تبدو مثالاً لكثير مما حدث معنا هذا الموسم”.

وأضاف مدرب سيتي: “إنها كرة القدم.. في بعض الأحيان فإنك لا تكون بحاجة للقيام بكثير من الأمور لإحراز الأهداف، نجحوا في التسجيل من خلال جميع الفرص التي سنحت لهم”.

وأوضح عوارديولا: “من الصعب على اللاعبين تقبل هذا الوضع، طالبتهم بأن يتسموا بالإيجابية لأنهم قدموا أشياء رائعة هذا الموسم، ولكننا لم نحصل على ما نستحقه”.

واختتم المدرب الإسباني: “أعتقد أن جميع المدربين في البطولة يتفقون معي في هذا الرأي”.

وتعد هذه هي أثقل خسارة يتعرض لها غوارديولا في مسيرته التدريبية ببطولات الدوري، كما أنها أكبر فوز يحققه إيفرتون على سيتي منذ 11 فبراير (شباط) 1986، حينما تغلب على الفريق “السماوي” بالنتيجة ذاتها.

وتوقف رصيد سيتي الذي تكبد خسارته الـ5 هذا الموسم، والثانية خلال مبارياته الأخيرة في المسابقة، عند 42 نقطة في المركز الـ5، بفارق 10 نقاط كاملة خلف تشيلسي المتصدر. ( DPA )

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