لاعبو تشلسي يطالبون كوستا بالاعتذار لكونتي

طالب نجوم نادي #تشلسي الإنكليزي، مهاجم الفريق الدولي الإسباني #دييغو_كوستا بالاعتذار إلى مدرب الفريق اللندني الإيطالي أنطونيو كونتي، وذلك من أجل العودة إلى تشكيلة الفريق بعد استبعاده بسبب خلاف بين اللاعب ومدربه بسبب العرض المقدم للاعب من أحد الأندية الصينية.

وبات مستقبل مهاجم تشلسي متصدر الدوري الانكليزي الدولي الاسباني دييغو كوستا موضع شك في صفوف فريقه بعد ان استبعده المدرب الايطالي انطونيو كونتي من التشكيلة التي واجهت ليستر سيتي في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.

وذكرت تقارير صحفية بان خلافات في وجهات النظر وقعت بين كوستا والجهاز الطبي حول مستوى لياقته البدنية وهو لم يتدرب طوال الأسبوع الحالي.

وجاءت هذه الاخبار مع ارتباط اسم كوستا بالانتقال الى الصين حيث تلقى عرضا مقابل 34 مليون يورو سنويا من أحد الاندية هناك.

وبحسب صحيفة “ميترو” البريطانية فإن كوستا تلقى عرضا من تيانغن تيدا الصيني، مشيرة إلى أن هداف البلوز رحب كثيرا بالعرض الصيني، الأمر الذي أثار غضب كونتي الذي دخل في خلاف مع لاعبه.

وذكرت الصحيفة بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، أن نجوم الفريق اللندني طالبوا المهاجم الإسباني الاعتذار لمدربه الإيطالي والبقاء في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن زملاء كوستا التفوا حوله لإقناعه بالتراجع عن موقفه والاعتذار لكونتي، حتى لا يشعر بالندم بعد فوات الأوان، وألا يتبع هذا الأسلوب للضغط على الإدارة للرحيل إلى الدوري الصيني.

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