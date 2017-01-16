للمرة الأولى .. دير الزور : تنظيم ” داعش ” يحاصر ميليشيات النظام داخل المطار العسكري بشكل كامل

تمكن تنظيم “داعش” للمرة الأولى منذ بدء المعارك في محافظة دير الزور التي يسيطر على معظم مناطقها، من محاصرة مطار النظام العسكري بشكل كامل.

وقال التنظيم في بيان نشره عبر معرفاته الرسمية إنه أكمل حصاره للمطار العسكرية وسيطر على مشروع الجرية السكني ومكابس القرميد ونقاط من جبل المدينة.

وبعد تمكنه من فصل المطار عن الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام في المدينة، أحرز التنظيم تقدماً آخر هناك، وقال إنه سيطر على سبع نقاط في حي العمال.

وقال ناشطون معارضون إن التنظيم سيطر على منطقة المقابر ومدفعية الجبل، وكبد النظام خلال المعارك عشرات القتلى، ودمر له العديد من الآليات.

الجدير بالذكر أن المدنيين في مناطق سيطرة النظام بدير الزور يخضعون لحصار وقصف من قبل تنظيم “داعش”، واضطهاد وسرقة للمواد الإغاثية من قبل سلطات بشار الأسد وميليشياته.

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