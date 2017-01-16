لويس سواريز رابع أسرع مهاجم يسجل 100 هدف في تاريخ برشلونة

أصبح المهاجم الأوروغوياني #لويس_سواريز رابع أسرع لاعب يسجل 100 هدف في كافة المسابقات الرسمية في تاريخ نادي #برشلونة والأسرع بعد الهداف المجري الراحل لاديسلاو كوبالا.

ونجح لويس سواريز في تسجيل الهدف رقم 100 بقميص النادي الكتالوني في مباراته رقم 120 التي خاضها مع ناديه برشلونة ضد ضيفه نادي اتلتيك بيلباو الأربعاء المنصرم في إياب الدور الثمن النهائي لمسابقة كأس الملك ليكون اللاعب العشرين الذي يدخل نادي المائة، وذلك بحسب ما كشفته صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية .

ويسبق الدولي الأوروغوياني ثلاثة لاعبين من “البارسا” باعتبارهم الأسرع في بلوغ المائة هدف، بداية بالهداف الأسرع الإسباني باولينو ألكانتارا الذي سجل 100 هدف في 75 مباراة فقط وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، هو الوحيد الذي بلغ هذا السقف في اقل من 100 مباراة، يليه الإسباني ماريانو مارتن حقق هذا الرقم في 103 مباريات، ثم المجري لاديسلاو كوبالا الذي وصل إلى هذا الرصيد التهديفي في 104 مباريات، كما بلغه أيضاً الإسباني أنخيل أروشا في 120 مباراة.

وهكذا تفوق لويس سواريز على مهاجمين لامعين في تاريخ نادي برشلونة، إذ كان أسرع منهم في بلوغ هذا السقف التهديفي بداية بزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي افضل هداف في تاريخ النادي الذي بلغه بعدما خاض 188 مباراة، يليه البلغاري هريستو ستويتشكوف الذي وصل إلى هذا الرقم في 187 مباراة، ثم الكاميروني صامويل ايتو في 154 مباراة، بينما بلغه لويس انريكي (مدرب الفريق الحالي) بعدما خاض 250 مباراة.

يشار ان الأهداف المائة التي احرزها الهداف الأوروغوياني لويس سواريز، قد توزعت على جميع البطولات والاستحقاقات الرسمية الممكنة، وهي الدوري والكأس والسوبر على الصعيد المحلي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي على الصعيد القاري، وكأس العالم للأندية على الصعيد الدولي.

وسجل ” العضاض ” أهدافه المائة بعدما سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في مباراة واحدة (مرتين )، بالإضافة إلى احرازه ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة (8 مرات)، فيما سجل هدفين (ثنائية) في مباراة واحدة (14 مرة) ، بينما سجل بقية الأهداف بمعدل هدف واحد في كل مباراة.

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