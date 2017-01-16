ما هي المادة التي تحسن النظر بنسبة 97% ؟

أكدت دراسة إيطالية حديثة، أن بإمكان #الزعفران الذي يعد من التوابل الشعبية المستخدمة كثيراً في المطبخ الهندي منع التنكس البقعي المرتبط بالسن وتحسين الرؤية بنسبة 97%.

وتعدُّ بقعة الشبكية منطقة بيضاوية الشكل مصطبغة قرب مركز شبكية العين وهي مسؤولة عن المجال البصري، ومع مرور الوقت، يبدأ هذا المجال البصري بفقدان وظيفته مما يؤدي إلى التنكس “الضمور” البقعي وفي نهاية المطاف الإصابة بالعمى.

ولا يتسبب التنكس البقعي في البداية بالعديد من المشاكل ومع ذلك، فإنه يعمل مع مرور الوقت على تعطيل المنطقة المرئية ويتسبب في الرؤية الضبابية والمتموجة التي قد تتسبب في نهاية المطاف بالعمى. وعادةً ما يصيب التنكس البقعي كبار السن، لكن باستطاعته أن يؤثر على الصغار أيضاً، ويُحفّز التنكس البقعي بالشيخوخة والوراثة و التدخين.

ووفقاً لشبكة إرم نيوز ، باستطاعة هذا المكوّن أن يحسّن القدرة على الرؤيا بنسبة 97%، ويمكن إضافته للقهوة أو أي طعام آخر.

ويعد الزعفران من التوابل النادرة عالمياً والتي تستخدم في المطبخ الهندي وباستطاعتها الحماية من الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالسن وتقوية البصر بنسبة 97%، وتماشياً مع الدراسة الإيطالية، تحسنت رؤية الرجال والنساء الذين تناولوا 20 ملغرام من الزعفران يومياً لثلاثة أشهر بنحو كبير كما تمكنوا من الوصول لحل لمشكلة التنكس البقعي.

وتكمن آلية عمل الزعفران باستهداف الجهاز العصبي المرتبط بالعينين، ويقوم بتوسيع مرحلة الأكسجين في الجسم ويقلل من الموت الخلوي، وتعمل مادة “سافرانل” التي تعد من مكونات الزعفران على تقوية العين ووظيفة الشبكية مع منع تدهور الخلايا المستقبلة للضوء. ويقترح تناول كوب من شاي الزعفران يومياً للحفاظ على العينين من التنكس البقعي المرتبط بالسن.

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