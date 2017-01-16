مسؤول عراقي يحذر من انتشار الطاعون في الأنبار بسبب ” جثث عناصر داعش ” !

حذر مسؤول محلي عراقي، في محافظة الأنبار(غرب)، الإثنين، من انتشار مرض الطاعون في ناحية “البغدادي” غربي المحافظة، بسبب انتشار جثث عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” المتحللة تحت الأنقاض في أرجاء في الناحية.

وقال شرحبيل كهلان العبيدي، وهو مدير ناحية البغدادي، إن “هناك أمراض معدية انتشرت في ناحية البغدادي”، مبيناً أن “هناك شكوك بنسبة 90% حول انتشار مرض الجرب”.

وأضاف أن “هناك مخاوف وتحذيرات نطلقها بانتشار مرض الطاعون في ناحية البغدادي، وهذه كارثة إنسانية قد تحصل فيما اذا تفادت الحكومة المركزية(في بغداد) ووزارة الصحة ذلك”.

وبيّن شرحبيل، أن أسباب انتشار تلك الامراض، يرجع “لجثث التنظيم داعش المتحللة تحت الأنقاض، ولم تقم وزارة الصحة والبيئة برفعها في المناطق المحررة من داعش والمطهرة من الألغام في البغدادي”.

وطالب شرحبيل، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ووزارة الصحة، بإرسال فرق طبية لغرض رفع جثث “الدولة” من تحت الأنقاض، ومعالجة المرضى من الأطفال والشباب الذين انتشرت بينهم الأمراض”.

وتسيطر على ناحية البغدادي القوات الأمنية والعشائر، واستعادت تلك القوات مناطق واسعة من الناحية بعد منتصف العام الماضي، بعدما كانت خاضعة لسيطرة التنظيم منذ منتصف عام 2014. (ANADOLU)

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