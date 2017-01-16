مسعود أوزيل أفضل لاعب ألماني للعام الثاني على التوالي

تُوِّج مسعود أوزيل متوسط ميدان #أرسنال والمنتخب الألماني بلقب أفضل لاعب في ألمانيا في 2016 للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي بعد استفتاء أجراه الاتحاد الألماني لكرة القدم على موقعه الرسمي.

وحصد متوسط ميدان آرسنال 54،5% من الأصوات متفوقًا على توني كروس متوسط ميدان ريال مدريد الذي حصل على 33،9%.

ورغم أن توني كروس اختير ضمن تشكيلة الفيفا لسنة 2016، إلا أن (عازف الليل) حافظ على لقبه كأفضل لاعب ألماني الذي حصده السنة الماضية وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، كما اختير أيضًا في سنوات 2011 و2012 و2013.

وحصل توني كروس اللقب في عام 2014، فيما أحرزها أوزيل أعوام 2011 و2012 و2013 و2015 و2016 .

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