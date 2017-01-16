مصر : حكم نهائي ببطلان منح ” تيران و صنافير ” للسعودية

أصدرت أعلى محكمة مصرية للطعون الإدارية، اليوم الإثنين، حكما نهائياً يؤكد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

إذ أعلنت المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، اليوم، رفض طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض المعروفة إعلاميا باسم “تيران وصنافير” في أبريل/نيسان الماضي.

وقال أحمد الشاذلي، رئيس المحكمة في الجلسة التي بثها التلفزيون الحكومي ومحطات فضائية خاصة، إن “المحكمة استقر رأيها بجميع الآراء (هيئة المحكمة) على مصرية جزيرتي تيران وصنافير”.

وفور صدور الحكم، ردد عشرات المحتشدين داخل وخارج المحكمة هتافات مناهضة للاتفاقية منها “عيش حرية الجزر دي (هذه) مصرية”، “بالطول بالعرض إحنا أصحاب الأرض”، “ارفع راسك فوق أنت مصري”، “القضاء قالها قوية الجزر دي مصرية”، وسط تصفيق حاد وإطلاق للزغاريد وترديد للنشيد الوطني للبلاد. (ANADOLU)

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