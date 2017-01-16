نائب أوباما : على العالم أن يقف في وجه العدوان الروسي

قال جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي الاثنين، في كييف إن على العالم أن يقف في وجه العدوان الروسي وحث إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب على أن تكون داعماً قوياً وشريكاً لأوكرانيا.

وهذه هي آخر زيارة رسمية يقوم بها بايدن كنائب للرئيس مما يعكس الاهتمام الخاص الذي حظيت به أوكرانيا من إدارة الرئيس باراك أوباما.

وقال بايدن للصحافيين وهو يقف بجانب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو “إنكم تحاربون كلاً من سرطان الفساد… وعدوان الكرملين المستمر.”

وأضاف “يتعين على المجتمع الدولي أن يقف صفاً واحداً ضد العدوان الروسي.”

وتشير تعليقات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في حديث نشر الأحد، إلى انه يتطلع لإبرام اتفاق مع روسيا على حساب أوكرانيا. فهو يطرح إنهاء العقوبات المفروضة على موسكو مقابل اتفاق على خفض التسلح النووي.

وفي عهد أوباما استثمرت الولايات المتحدة بكثافة في مساعدة أوكرانيا على إنجاح انتفاضة بين عامي 2013-2014 أجبرت زعيم مدعوم من الكرملين على الفرار وتولى السلطة زعيم معارض موالي للغرب.

وأسهم دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا الذي شمل فرض عقوبات اقتصادية على روسيا -بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم ودعم انفصاليين- في تدهور العلاقات الأمريكية الروسية لتبلغ أسوأ مستوياتها منذ الحرب الباردة.

وكان بايدن هو من تولى تنفيذ السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا فزار كييف خمس مرات منذ تغير السلطة وأبقى على اتصالات هاتفية دورية مع المسؤولين الأوكرانيين وقال مازحاً إنه يتصل بهم أكثر مما يتصل بزوجته. (REUTERS)

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