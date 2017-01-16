هولندا : السجن لسعودي سرق 4 متاجر و سيارة و قال إنه ” ميلياردير ” !

سعودي يحكم عليه بلسجن لخمس اسابيع بسبب السرقة في هولندا

حكمت محكمة في مدينة “إيمن” الهولندية بالسجن لمدة 5 أسابيع على سعودي، قام بعدة سرقات في محلات تجارية.

واعترف السعودي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام هولندية، وترجم عكس السير، بأنه حطم زجاج سيارة بجذع شجرة في آذار الماضي، في مدينة هاركستيدا، وقام بسرقة ما في داخلها.

كما تم ضبط الرجل 4 مرات وهو يسرق من متاجر مختلفة (مواد بناء – ألبسة – سوبر ماركت)، بحسب ما ذكر موقع مدينة “إيمن” الإخباري.

ونقل الموقع عن الرجل قوله للمحكمة إنه “ميلياردير” سيدفع ثمن كل شيء، ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب بطاقته البنكية، فيما قال القاضي “إنه رجل مشوش”.

عكس السير