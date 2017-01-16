وفاة الفنان السوري ” ممتاز البحرة ” مبدع شخصيتي باسم و رباب

توفي الفنان التشكيلي السوري ممتاز البحرة عن عمر ناهز الـ 78 عاماً، اليوم الإثنين، وفق ما أوردت مصادر إعلامية موالية وأخرى معارضة.

ويشتهر البحرة بكونه مبدع الرسومات التي احتوتها كتب الأطفال المدرسية في سوريا، وعلى رأسها “باسم ورباب”.

ينتمي البحرة لعائلة دمشقية، وكان ولد في حلب عام 1938.

بدأ دراسة الفنون في مصر بالقاهرة إبان الوحدة بين سوريا ومصر، لكن وفاة والده في السنة الدراسية الرابعة والانفصال بين الإقليمين السوري والمصري حالا بينه وبين إنهاء دراسته في مصر فبوفاة والده عاد إلى سوريا الأمر الذي اضطره للبدء من السنة الثانية لإكمال دراسته بـ جامعة دمشق في كلية الفنون الناشئة بعد أن كان قد كاد ينهي دراسته في مصر فتخرج مع دفعة الخريجين الأولى لكلية الفنون اختصاص تصوير فني (أي رسم فني) حاصلاً على بكالوريوس الفنون الجميلة.

بعد التخرج عمل كمدرس للفنون الجميلة لمدة 23 سنة، كما عمل بالصحافة فكان يقوم برسم الكاريكاتير والرسوم المصاحبة في الجرائد اليومية والمجلات وقد كان أول رسام كاريكاتير يعتقل بسبب رسومه في سوريا حيث صدر حكم ميداني عسكري تعسفي بلا محاكمة بإعدامه مع عدد من المعتقلين السياسيين، وقد ألغي حكم الإعدام قبل تنفيذه بساعات إثر تغلب المجموعة البعثية على الناصريين آنذاك في انقلاب 8 آذار.

وقدم البحرة العديد من الرسومات أيضاً عبر مجلة أسامة المخصصة للأطفال، ومن ثم مجلة سامر.

وقام البحرة أيضاً برسم العديد من اللوحات الزيتية إلا أنه مقل بذلك عموماً ومن أهم لوحاته لوحة ميسلون المعروضة في بانوراما الجندي المجهول على سفح جبل قاسيون.

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