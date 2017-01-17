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#أردوغان: علينا أن نسارع إلى حل الأزمات في #سوريا و #العراق من أجل إبطال المؤامرات التي تحاك ضد #تركيا

‏33 دقيقة مضت ورد الآن اضف تعليق

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