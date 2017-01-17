أمريكا : جليسة أطفال تعذب طفلاً في الثانية بحرقه بجهاز ” كي الشعر ” ( فيديو )

ألقت الشرطة الأمريكية في مدينة #نيويورك القبض على جليسة أطفال، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تعذب طفلاً في الثانية من عمره عبر حرقه بجهاز كيّ الشعر.

ووجهت الشرطة تهمة تعذيب طفل وتعريض حياته للخطر لجليسة الأطفال توسيفو نكسومالو (21 عاماً)، بعدما اكتشفت والدة الطفل أمرها بفضل تسجيلات كاميرا المراقبة.

وكانت والدة الطفل أنجيلا بيرساود، قد لاحظت وجود آثار للحروق على يدي وساقي طفلها كساندر، ولدى مواجهتها، أنكرت الجليسة قيامها بحرق الطفل، فعمدت الأم لمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، وهالها ما شاهدته فقامت بإبلاغ الشرطة على الفور.

وبررت الجليسة فعلتها قائلة بأن الطفل كان شقياً للغاية، لذا قررت أن تكويه بجهاز كي الشعر ليرتدع طبقاً لما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وناشدت بيرسواد الأمهات بأن يأخذن الحيطة والحذر لدى توظيفهن جليسات لأطفالهن، وإبقائهن تحت الرقابة الدائمة عبر كاميرات المراقبة.

يذكر أن والدة الطفل كانت قد وظفت الجليسة لتعتني بطفلها أثناء غيابها قبل شهرين، وكانت تعتقد بأنها تقوم بعملها على خير ما يرام قبل أن تقع هذه الحادثة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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