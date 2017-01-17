أمريكا : وفاة آخر إنسان مشى على سطح ” القمر “

توفي رائد الفضاء الأميركي، يوجن سرنان، وهو آخر إنسان تمشى على سطح القمر عن عمر يناهز 82 عاما.

ويعد سرنان ثالث رائد يجري إيفاده في مهمة إلى الفضاء بعد كل من السوفييتي، أليكسي ليونوف، والأميركي إيد وايت، وتمكن الراحل من مغادرة كبسولته “جيرميني 9” سنة 1966.

وقاد سرنان مركبة “أبولو 17” الفضائية، في ديسمبر 1972، التي كانت آخر بعثة أميركية مأهولة صوب القمر، فقطع الراحل وقتها، 30 كيلومترا، طيلة 3 أيام على سطحه وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز، واستطاع جمع 100 كيلوغرام من الصخور، بهدف إخضاعها للدراسة على الأرض.

ونعت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، الراحل، مشيدة بحماسه للاكتشاف الفضائي، وحرصه على مواصلة الولايات المتحدة اهتمامها بالقمر، حتى لا يكون آخر رائد فضاء مشى على سطحه.

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