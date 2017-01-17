أوباميانغ يسخر من العرض الصيني و يوقف الجدل حول ريال مدريد

أكد اللاعب الدولي الغابوني #بير_إيميريك_أوباميانغ، استمراره مع ناديه الحالي #بوروسيا_دورتموند الألماني إلى غاية نهاية الموسم الجاري على الأقل، مغلقاً بذلك الباب نهائياً أمام التكهنات التي ربطته مؤخراً بالانتقال إلى الدوري الصيني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، كما طلب في نفس الصدد التوقف عن الحديث حول رحيله مستقبلاً إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال أوباميانغ، في تصريحات للإذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية :”في الوقت الراهن، أريد البقاء في صفوف دورتموند، أعتقد أننا سنتوقف عن الحديث حول مدريد، هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك، خاصة أني أشعر بحالة جيدة في دورتموند”.

وأضاف النجم الغابوني قائلاً: “التحدي يكون أكثر جمالاً مع دورتموند، بالطبع النادي واحد من أكبر الأندية، لكنه ليس في مستوى برشلونة وريال مدريد أو بايرن ميونيخ”.

وتابع بقوله: “سيكون من الرائع أن تفوز بالبطولات مع دورتموند، أتمنى أن أفعل ذلك”.

وكان أوباميانغ، البالغ من العمر 27 عاماً، قد عبر في العديد من المناسبات عن حلمه باللعب مستقبلاً في نادي ريال مدريد لتحقيق وعد قدمه لجده وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، وهي التصريحات التي كان قد فسرها البعض بأنّ المهاجم الغابوني يملك حقاً اتصالات من النادي الملكي وأنه مستعد لتلبية اهتمام “الميرينغي” بخدماته.

وحول التقارير الصحفية التي ربطته بالانتقال إلى الدوري الصيني مقابل مبلغ فلكي يقدر ب150 مليون يورو على أن يحصل على راتب سنوي بـ 41 مليون يورو، رد أوبامياتغ قائلاً:”كنت نائماً خلال العطلة، وأخي اتصل بي وقال هل رأيت العرض المقدم لك؟ لذلك بحثت عنه في الإنترنت”.

وختم بقوله: “كان أمراً مسلياً، من الجميل أن ترى الناس على استعداد لدفع مبالغ طائلة للتعاقد معك، سواء كان صحيحًا أو لا، أنا لا أولي اهتماماً لذلك، لدي أهداف أخرى”.

ويتواجد أوباميانغ حالياً في الغابون حيث يشارك رفقة منتخب بلده،المضيف، في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وقد سجل هدفاً واحداً في مباراة الافتتاح أمام منتخب غينيا بيساو (1-1).

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