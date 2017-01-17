إبراهيموفيتش : احتجت إلى ثلاثة أشهر فقط لدخول قلوب الجمهور الإنكليزي

أوضح #زلاتان_إبراهيموفيتش بطريقته المتعالية أنه احتاج إلى ثلاثة أشهر فقط لدخول قلوب الجمهور الإنكليزي ، لكن يوم الأحد احتاج إلى ثانية واحدة للحصول على الحب الأبدي من جماهير فريقه مانشستر يونايتد.

ومع أداء متواضع اخر من بول بوغبا في التعادل 1-1 مع ليفربول فإن الأمور أصبحت بيد الصفقة الثانية الأبرز هذا الموسم.

وبهدف رائع أظهر إمكاناته البدنية وقوته ورباطة الجأش التي ما يزال إبرهيموفيتش البالغ عمره 35 يتمتع بها حصل يونايتد على نقطة حافظت على آماله الضئيلة في المنافسة على لقب الدوري.

وقبل الهدف بدا يونايتد مفتقراً للإبداع وتعرض لخطورة كبيرة عبر الهجمات المرتدة لليفربول الذي تقدم في الشوط الأول من ركلة جزاء نفذها جيمس ميلنر.

وبدا بوغبا المنتقل ليونايتد مقابل 89.3 مليون جنيه إسترليني (107.24 مليون دولار) والمكلف بمراقبة ديان لوفرين بلا حول ولا قوة وليس اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم. ولم يقدم الإلهام لفريقه.

وأصبح ابراهيموفيتش تميمة خطة المدرب جوزيه مورينيو في أولد ترافورد كما كان الحال عندما كانا سويا في انترناسيونالي. وهو اللاعب الذي يعتمد عليه بفضل مهاراته عندما يبدو الفريق تائها.

وربما شارك وين روني في بداية الشوط الثاني أملاً في الوصول إلى 250 هدفاً والانفراد بالرقم القياسي لكنه كان بطيئاً وبمرور الوقت بدا أن الخلاص سيكون بيد اللاعب السويدي. ( DPA )

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