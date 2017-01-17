الجيش الحر : وفد المعارضة المتجه إلى أستانة يحظى بدعم جميع الفصائل

قال المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد، يوم الإثنين إن “الوفد الذي سيتوجه إلى أستانة حظي بدعم جميع فصائل المعارضة”، مشيرًا أن القائمة النهائية للأسماء التي ستشارك بالوفد ستكون جاهزة اليوم”.

وأضاف أبو زيد، لوكالة أنباء الأناضول أن “نجاح المحادثات منوط بنجاح وقف إطلاق النار الذي سيكون القضية الأولى التي يتم تناولها في المحادثات المزمعة في العاصمة الكازاخية أستانة”.

ولفت أبو زيد أن “مستقبل سوريا سيكون ضمن مسؤوليات اللجنة العليا للمفاوضات”.

ونفى أبو زيد رفض بعض الجماعات المعارضة المشاركة في المفاوضات، قائلًا “مثل تلك الأنباء لا تعكس الحقيقة”.

وتابع: “تركيا، تفعل أشياء جيدة جدًا لسوريا والسوريين. كما أنها تريد التأثير على الأزمة بطريقة إيجابية من خلال علاقاتها التي تتطور مع روسيا. إضافة إلى أن تركيا بذلت كل الجهود الممكنة لكسر صمت العالم إزاء الجرائم المرتكبة في سوريا”. (ANADOLU)

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