الغابون تتصدى للمعارضة بطرح تذاكر أمم أفريقيا بالمجان

كلف رئيس جمهورية الغابون، علي بانجو، بتوزيع تذاكر مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليًا مجاناً.

يأتي ذلك، بحسب بوابة الأهرام الرياضية، حرصًا من الرئيس الغابوني لمحاربة العزوف الجماهيري الذي ظهر خلال البطولة ويهدد بإفشالها، حيث يسعى للتصدى لحملات المعارضة التي تدعو لمقاطعة البطولة جماهيرياً كاحتجاج منها على إعطاء الأولوية لبناء ملعبين جديدين على تحسين قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم.

ومن المقرر أن تتوافر التذاكر بجميع منافذ البيع مجاناً أمام كل من يريد مشاهدة مباريات البطولة، كما ستتحمل الدولة والاتحاد الأفريقي أعباء الخسائر المالية في مقابل إنجاح البطولة جماهيرياً.

وستطرح الجهات الرسمية 1000 تذكرة مجانية لجماهير كل منتخب زائر للغابون ستوزع عليهم قبل المباريات في مقرات إقامتهم.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره المالي اليوم الثلاثاء.

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