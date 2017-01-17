بالفيديو .. صرخة قوية تجبر لصاً على الفرار من منزل بأستراليا

رصدت كاميرا مراقبة، لحظة فرار لص حاول التسلل إلى أحد المنازل بمدينة #سيدني الأسترالية تحت جنح الظلام، بعد أن أطلق صاحب المنزل صرخة مدوية وحطم زجاج النافذة بعصا.

بعد أن أرسل جهاز الإنذار رسالة إلى هاتف زوجته تفيد بوجود لص عند البوابة الخلفية للمنزل وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، و هرع غوردون وادال (48 عاماً) لمواجهة اللص على الفور.

وقد أظهر التسجيل المصور الذي نشر على موقع يوتيوب، لصاً وهو يتسلل إلى حديقة المنزل الخلفية في محاولة منه للدخول خلسة إلى المنزل بهدف السرقة. وحاول اللص فتح قفل الباب وتجول حول المنزل لعدة ثوان قبل أن ينجح في فتح الباب الخارجي.

وقال وادال معلقاً على الحادثة: “بعد أن أخبرتني زوجتي بوجود شخص في الحديقة الخلفية، أخذت عصا خشبية وتوجهت على الفور إلى المكان. وقبل أن تطأ قدم اللص داخل المنزل أطلقت صرخة مدوية ووجهت ضربة قوية بالعصا لإحدى النوافذ، الأمر الذي جعل اللص يطلق ساقيه للريح ويفر من المكان”

وبعد الحادث بعدة دقائق، شوهد رجال الشرطة وهو يصلون إلى منزل الرجل حيث بدأوا بإجراء تحقيق في ملابسات الحادث. ولم ترد أي أنباء بعد عن إلقاء القبض على اللص، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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