بالفيديو .. ” كلاب ” صيد تحاول التهام ” ثعلب ” حي

أظهر مقطع فيديو صادم نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، مجموعة من كلاب الصيد برفقة عدة صيادين، وهي تهاجم ثعلباً بشراسة وتحاول التهامه وهو حي، بالقرب من مدينة واريك شاير البريطانية.

وقد تم تصوير مقطع الفيديو من قبل إحدى المدافعات عن حقوق الحيوان، التي ذُعرت لدى رؤيتها للمشهد الفظيع، وترجل زميلها من السيارة محاولاً إنقاذ الثعلب من بين براثن الكلاب وفقاً لما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ولكن لسوء الحظ، فارق الثعلب الحياة بين يدي الرجل بعد فترة قصيرة من إنقاذه.

وقال ناطق باسم جمعية ويست ميدلاندز للدفاع عن حقوق الحيوان معلقاً على الحادث: “لقد تم محاصرة الثعلب على جانب الطريق وبدأت الكلاب مهاجمته بكل شراسة. وعلى الرغم من نجاح الرجل في إنقاذ الثعلب من قبضة الكلاب، إلا أنه فارق الحياة في مكان الحادث”

يذكر أن بريطانيا أصدرت قانوناً بمنع الصيد باستخدام الكلاب في عام 2005، بسبب القسوة التي تتم فيها عمليات الصيد تلك، وفقاً لصحيفة ميرور البريطانية.

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