بالفيديو .. مشادة طريفة بين كلوب و مورينيو بسبب تدخل هيريرا على فيرمينو

شهدت مباراة القمة التي جمعت بين #مانشستر_يونايتد وضيفه #ليفربول في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الانكليزي الممتاز، لقطة طريفة كان بطلها مدرب الريدز الألماني يورغن كلوب جمعته مع نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة التي انتهت بالتعادل تلفظ أنفاسها الأخيرة، قام الإسباني أندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد بجذب منافسه البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول من قميصه ثم سقط هيريرا على الأرض بعدما انفعل اللاعب البرازيلي ودفعه في صدره بقوة.

وبدا أن كلوب يعتقد أن مورينيو يطالب بطرد فيرمينو كما رأى المدرب الألماني أن هيريرا يدعي الإصابة بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، ودخل المدربان في مشادة وبدا كلوب منفعلا واحتج بطريقة طريفة، قبل أن يتدخل الحكم الرابع للفصل بينهما.

وقلل مورينيو من أهمية الواقعة، وقال بعد المباراة للصحفيين: “هو اعتقد أنني أطالب بطرد لاعبه ولكني لم أفعل ذلك. لا توجد مشكلة إطلاقا”.

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