تركيا : ماذا قالت زوجة السفير الروسي لأسرة قاتله ؟

أعربت مارينا كارلوف زوجة السفير الروسي لدى أنقرة الذي تم اغتياله،

عن حزنها وألمها الشديد من تعرض زوجها لعملية اغتيال داخل مركز الفنون المعاصرة

وقالت كارلوف – خلال لقائها بزوجة رئيس بلدية أنقرة والرئيس الشرفي لوقف الخدمات الاجتماعية للتعليم والإغاثة نفين جوكشاك على مأدبة الوداع- إنه “يجب أن ينقضي هذا الحزن والألم، فكل شيء في تركيا يذكرني بزوجي، الشوارع التي تجولنا فيها، والأماكن التي قمنا بزيارتها جميعها تذكرني بزوجي، كان شخصا طيب القلب وشريفًا ومحبًا للوطن، لو كان الإرهابي يعرفه لما قتله”.

وأضافت في تعليق على رفض أسرة قاتل السفير الروسي مولود مرت ألتناش استلام جثمانه، أنه يجب دفن الجميع تنفيذا لما أمرنا به المولى عز وجل، معربة عن حزنها الشديد لأسرته وما تعانيه بسبب الفاجعة، بحسب ما ذكره موقع “خبرترك”.

شارك في مأدبة الوداع زوجة والي أنقرة سفيم توباجا ومسؤولي السفارة ومسؤولي البلدية وأعضاء وقف الخدمات الاجتماعية للتعليم والإغاثة.

من جانبها أعربت جوكشاك أيضا عن ألمها وحزنها الشديد لفقدان السفير الروسي شاكرة كارلوف على حضورها المأدبة.

ووجهت جوكشاك كلمة إلى كارلوف قائلة : “أنت حقا صديقة تركية، فعلى الرغم من ألمك تأتين لتوديع أصدقائك وتوزعين الحب، هذا أسلوب مثالي جدا ويجب علينا جميعا إتباعه”. (ZAMAN)

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