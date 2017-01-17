تركيا : منفذ هجوم اسطنبول استخدم ” الفتيات الثلاث ” للتمويه

إلى جانب منفذ الهجوم الإرهابي في ملهي رينا في إسطنبول ليلة رأس السنة، اعتقلت قوات الأمن التركية في الشقة ذاتها ثلاثة فتيات من جنسيات إفريقية كن يقمن مع منفذ الهجوم.

وسائل الإعلام التركية كشفت أن الفتيات ينحدرن من أصول أفريقية، من بينهم فتاة مصرية عمرها 26 عاماً، وأخرى من الصومال والثالثة من السنغال.

ورجحت مصادر أمنية تركية أن الإرهابي منفذ هجوم إسطنبول استخدم الفتيات الثلاثة لتضليل الجهات الأمنية والتمويه على وجوده في المكان، حيث تكفلت الفتيات الثلاث بالقيام بالمشتريات والتسوق ودفع مستحقات أجرة البيت.

وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، ألقت قوات الأمن التركية على عبد القادر ماشاربيوف، المتهم بتنفيذ عملية إرهابية في نادٍ ليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة في منزل بمنطقة آسنيورت.

ونُقل ماشاربيوف والأربعة الذين تم إلقاء القبض عليهم معه إلى مديرية أمن إسطنبول للتحقيق معهم. (SABAH)

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