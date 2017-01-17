حلب : المرصد السوري يكشف عن أعداد المدنيين الذين استشهدوا جراء القصف التركي خلال عملية ” درع الفرات “

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه وثق في الفترة الممتدة من الـ 24 من شهر آب / أغسطس من العام الفائت 2016، تاريخ دخول القوات التركية وقوات “درع الفرات” الأراضي السورية في الريف الشمالي الشرقي وسيطرتها على جرابلس وحتى يوم 16 من كانون الثاني / يناير من العام 2017، ارتفاع أعداد الشهداء إلى 332 بينهم 76 طفلاً دون سن الثامنة عشر و43 مواطنة فوق سن الـ 18، بالإضافة لإصابة المئات بجراح متفاوتة الخطورة وبعضهم أصيب بإعاقات دائمة، جراء قصف للقوات التركية وغارات من الطائرات التركية على عدة مناطق كان يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” ومناطق أخرى لا يزال يسيطر عليها بريف حلب الشمالي الشرقي.

كذلك أسفرت الضربات الجوية والمدفعية التي ارتفعت وتيرتها بعد أول هزيمة تلقتها القوات التركية على يد التنظيم، بحسب المرصد، عن إصابة أكثر من 2300 شخص بجراح متفاوتة الخطورة، وبعضهم تعرض لإعاقات دائمة.

وختم المرصد : “تشهد مدينة الباب دماراً في مساحات واسعة من الأبنية والمرافق العامة وممتلكات المواطنين، جراء هذا القصف المتواصل، على المدينة التي يقطنها عشرات آلاف المواطنين الذين تركوا لمصيرهم بين مطرقة القوات التركية وقوات درع الفرات وسندان تنظيم الدولة الإسلامية”.

عكس السير