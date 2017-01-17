رسمياً .. إيران تشارك رامي مخلوف سرقاته الكبرى في سوريا

وقع نظام بشار الأسد مع إيران، اليوم الثلاثاء، 5 مذكرات تفاهم اقتصادية، من بينها واحدة ستسمح لإيران بتشغيل شبكة للهاتف المحمول الثالثة في سوريا.

ووقع على المذكرات رئيس حكومة بشار الأسد عماد خميس، ونائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري.

وتسيطر مجموعة شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني على أجزاء كبيرة من قطاع الاتصالات في إيران، بعد أن اشترت 50 في المئة زائد واحد من شركات هذا القطاع في البلاد منذ العام 2009.

يذكر أن قطاع الاتصالات الخليوية في سوريا، يسيطر عليه #رامي_مخلوف ، ثاني أكبر اللصوص في سوريا.

عكس السير