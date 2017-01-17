رسمياً .. لويس فان غال يعتزل التدريب

أعلن المدرب الهولندي #لويس_فان_غال أنه قرر الاعتزال رسمياً لأسباب عائلية.

وقال المدرب السابق لبرشلونة وأياكس أمستردام وبايرن ميونخ، وفرق أخرى في تصريحات لصحيفة “تيليغراف” الهولندية: “في البداية كنت أدعوه عاماً للراحة، ولكن الآن أعتقد أنني لن أعود للتدريب مرة أخرى”.

ويعود قرار فان غال، المدير الفني للمنتخب الهولندي في مونديال البرازيل 2014، بالاعتزال إلى فاجعة وفاة ابنة أخيه.

وأضاف المدرب الهولندي في تصريحاته للصحيفة الهولندية قائلا: “لقد حدث الكثير من الأشياء داخل عائلتي جعلت مني شخصا مختلفا”.

وبعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنكليزي، تلقى فان غال عروضا مغرية من أندية عربية وصينية، ولكنه قرر رفضها جميعا.

واختتم فان غال حديثه قائلا: “كان بإمكاني الذهاب إلى هناك، ولكنني لازلت هنا”. ( DPA )

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