روبن يجدد عقده مع بايرن ميونخ

أعلن نادي #بايرن_ميونخ الألماني لكرة القدم تمديد فترة تعاقده مع النجم الهولندي #آريين_روبن لمدة عام واحد ، وكان من المفترض أن ينتهي عقد روبن (32 عاماً) بنهاية الموسم الجاري لكنه وافق على التمديد ليستمر مع الفريق حتى 2018.

وكان الهولندي الدولي روبن انضم إلى بايرن ميونخ في 2009، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) 5 مرات، كما أحرز معه أربعة ألقاب في كأس ألمانيا إلى جانب دوري أبطال أوروبا.

وقال رئيس بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيغه، في تصريحات لموقع النادي الإلكتروني: “آريين واحد من أفضل اللاعبين في مركزه في العالم، يلعب لفريقنا منذ نحو ثمانية أعوام وبات عنصراً مهماً بنادينا في هذا الوقت.”

وجاءت أبرز محطات روبن مع بايرن ميونخ في 2013 عندما توج مع الفريق بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، إذ سجل هدف الفوز للفريق في شباك غريمه بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقلصت مشاركات روبن شيئاً ما بسبب الإصابة، رغم أنه استعاد لياقته خلال الفترة الأخيرة من 2016.

وقال روبن: “سعيد للغاية بأنني سألعب لعام آخر ضمن صفوف بايرن ميونخ.. هذا النادي واحد من بين الأفضل في العالم وباتت ميونخ بمثابة الوطن الثاني لي ولأسرتي.. أود مواصلة المنافسة على أعلى المستويات والتتويج بأكبر عدد ممكن من الألقاب”.

وكان بايرن ميونخ تعاقد الأحد مع المدافعين سيبستيان رودي ونيكلاس شويله من هوفنهايم، لينضما إلى الفريق في الموسم المقبل، كما مدد تعاقده مؤخراً مع رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

ويستأنف بايرن ميونخ مشواره في البوندسليغا بعد انقضاء الإجازة الشتوية للمسابقة بمواجهة فرايبورغ يوم الجمعة المقبل. ( DPA )

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