سانشيز يعترف بالتهرب الضريبي

اعترف المهاجم التشيلي #أليكسيس_سانشيز أمام المحكمة بتهربه من دفع قرابة مليون يورو لوزارة الخزانة الإسبانية في 2012 و2013، وهو المبلغ الذي قام برده بالفعل لمصلحة الضرائب سعياً للتوصل للمصالحة كي يتجنب الإدانة وصدور حكم بحقه.

ووفقاً لمصادر قضائية، أقر سانشيز بتهربه الضريبي وذلك أثناء التحقيقات في إحدى محاكم برشلونة عبر مؤتمر الفيديو من مقر إقامته الحالية بالعاصمة البريطانية، حيث يلعب الآن لفريق آرسنال.

وفتحت التحقيقات ضد سانشيز بعد الاتهام الذي وجهته له نيابة الجرائم الاقتصادية بالتهرب من دفع ضرائب تقدر بحوالي مليون يورو من الأموال، التي حصل عليها من حقوق الصور في 2012 و2013، حين كان لاعباً في البرسا، ولكنه أعاد ذلك المبلغ لوزارة الخزانة الإسبانية فيما بعد.

واعترف سانشيز أنه أخفى أمر امتلاكه لشركة (نوميديا تريدينغ ليميتس)، ومقرها مالطا، والتي كانت تمتلك حقوق الصور الخاصة به آنذاك في إقراراته الضريبية، وتسعى هيئة الدفاع عن اللاعب إلى الوصول لتصالح مع مصلحة الضرائب الإسبانية لتجنب إدانته والحكم عليه.

يذكر أن لاعب برشلونة الحالي، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، قبل العام الماضي عقوبة بالسجن لمدة عام بتهمة التهرب من دفع ضرائب بقيمة 1.5 مليون يورو، وطلب من محكمة برشلونة تعليق عقوبة الحبس أو دفع غرامة مالية قدرها 21 ألفاً و600 يورو، لتعلق المحكمة الحكم بالفعل بعدما حكمت بإعادته للمبلغ ودفع تعويض قدره 815 ألف يورو. ( EFE )

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