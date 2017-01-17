سعودية تعرض على شاب مليون ريال و ” رولز رويس ” لقتل شقيقها و عائلته !

تعتزم المحكمة الجزائية في محافظة #جدة النظر في جريمة غريبة من نوعها، تتمثل في استئجار سعودية عشرينية لشاب إفريقي لقتل شقيقها وزوجته وأبنائه، مقابل إغرائه بتقديم مليون ريال وسيارة “رولز رويس”.

وكشفت لائحة الادعاء أن الجاني اعترف بعد القبض عليه بالتواطؤ مع الفتاة لتنفيذ الجريمة بسكب “ماء الأسيد”، على شقيقها وأسرته أثناء تواجدهم بسيارتهم قبل سنتين بحي النسيم في جدة، مما تسبب في إصابة بعضهم بحروق خطيرة جداً وفقاً لما نقلته صحيفة عكاظ السعودية، غير أنه لم يقتل أحداً.

وأوهم الجاني المواطنة #السعودية بأنه نفذ الجريمة لكي يحصل منها على المال.

وكان المقيم قد تعرف على الفتاة العشرينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحدثت بينهما علاقة غير شرعية، وبررت الفتاة التحريض على قتل أخيها لكونه يداوم على ضربها وضرب أمها.

واعترفت الفتاة الجانية بتزويد المتهم بموقع منزل شقيقها ونوع سيارته وعدد أفراد عائلته، وأنها باعت ذهبها من أجل الانتقام من أخيها، فيما طالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيرية عليهما لشناعة جريمتهما.

عكس السير