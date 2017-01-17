سلطات النظام تجند إجبارياً الرجال المتبقين في دمشق في الفيلق الخامس ” التطوعي ” حتى سن 57 عاماً !

نشرت وسائل إعلام موالية تعميماً صادراً عن محافظ بشار الأسد في دمشق، يطلب فيه من المؤسسات الحكومة في المحافظة “إرسال أسماء جميع العاملين الذكور من هم بعمر 18 – 57 عاماً”.

وتفاجأ عدد من العاملين باستدعائهم للالتحاق بالفيلق الخامس “التطوعي” بشكل إجباري دون علمهم.

وأفادت المصادر الموالية بأن هذا القرار جاء تزامناً مع “الفضيحة المدوية لمحافظ اللاذقية الذي أجبر الموظفين المندوبين إلى المحافظة على الالتحاق بالفيلق الخامس، حيث أكد رئيس الحكومة تحت قبة مجلس الشعب لدى تساؤل الأعضاء عن تلك التجاوزات أنه تصرف فردي”.

كما تزامن أيضاً مع “القرار الذي صدر عن وزير التربية بغض النظر عن الوضع التجنيدي للمتقدمين للتوظيف والتعاقد على شواغر الوزارة”.

عكس السير