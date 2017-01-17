” سناب شات ” يضيف شريط بحث جديد لتسهيل خاصية التصفح

قررت شركة “سناب انكوربوريشنز ” التي تطور تطبيق المحادثة الفورية عبر الأجهزة الذكية “#سناب_شات” إضافة خاصية جديدة إلى التطبيق لتسهيل تصفحه بالنسبة للمستخدمين، وهي شريط جديد للبحث على التطبيق.

وفي التفاصيل فإن شريط البحث الجديد على تطبيق “سناب شات” يستهدف تسهيل تصفح التطبيق بالنسبة للمستخدم من أجل الوصول إلى أسماء الأصدقاء والمجموعات الأصدقاء والقصص التي يبثها مستخدمو التطبيق الآخرون.

يذكر أن تطبيق “سناب شات” للمحادثة الفورية يتميز عن غيره من تطبيقات المحادثة أو التواصل الاجتماعي الأخرى بمسح الرسائل المتبادلة بين المستخدمين بسرعة كبيرة حيث لا يمكن تخزين أو حفظ نصوص المحادثات بما يضمن حماية كبيرة لخصوصية المحادثات.

ويخدم تطبيق “سناب شات” حالياً حوالي 250 مليون مستخدم يومياً في مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع وصول إيرادات شركة “سناب” خلال العام الحالي إلى مليار دولار.

وتقول التقارير إن “سناب شات” تسعى إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال النصف الأول من 2017، وتستهدف الوصول بقيمتها السوقية إلى حوالي 25 مليار دولار، في حين كانت قد رفضت عام 2013 عرضاً من “فيس بوك” للاستحواذ عليها مقابل 3 مليارات دولار نقداً. ( DPA )

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