شبكة تواصل اجتماعي صينية تطلق بديلاً لمتجر ” أبل “

تهدف أكبر شبكة اجتماعية على الموبايل في الصين “#وي_تشات” إلى الاستحواذ على شريحة كبيرة من أسواق عمالقة التكنولوجية الأمريكية عبر إطلاق ميزة تطبيق المتاجر المُشغل من قبل غوغل وآبل.

فقد أعلن وي تشات عن إطلاق وظيفة “Xiaochengxu” (البرامج المصغرة)، حيث يستهدف نحو 768 مليون مستخدم من أجل رفع مكانة الموقع في السوق الصيني وجذب المستخدمين الذين يعتمدون على تطبيق App Store التابع لآبل.

وقالت شركة Tencent Holdings القابضة (الشركة الأم لـ وي تشات): “تتيح الوظيفة الجديدة للمستخدمين إمكانية الوصول إلى خدمات تطبيقات المتاجر دون تحميل تطبيقات آبل وغوغل”.

وبالتالي أصبحت لدى Tencent منصتها الخاصة من أجل الحصول على الخدمات التي توفرها تطبيقات المتاجر الأخرى، حيث يتيح وي تشات حاليا خدمة إرسال رسائل الفيديو المجانية.

وكانت الاستجابة لهذه الوظائف الجديدة من قبل شركات الطيران ووكالات السفر والفنادق، مشجعة حتى الآن، وفقا للشركة.

يُذكر أن كلا من غوغل وآبل يحقق مليارات الدولارات من خلال تطبيقات متاجر الإنترنت، ويعتمد الصينيون وكذلك المستخدمون من جميع أنحاء العالم بشكل كبير على هذه الخدمات.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل تعتبر منافسا خطيرا للشركات الصينية مع زيادة مبيعاتها بنسبة 90% في عام 2016.

عكس السير