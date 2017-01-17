صحيفة ألمانية : طلاب الجامعات يتركون دراستهم هرباً من ” الرياضيات ” !

قالت صحيفة “تسايت كومبوس” الألمانية، إن العديد من طلاب الجامعات في #ألمانيا يتركون دراستهم ملقين باللائمة على مادة الرياضيات الموجودة في العديد من الفروع.

وأجرت الصحيفة لقاء مع هيرولد ديلينغ بروفيسور الرياضيات في جامعة بوخوم، قام عكس السير بترجمته.

الصحيفة : أظهرت دراسة قام بها مركز تطوير التعليم العالي أن أساتذة الجامعة من فروع دراسات الأعمال أو الدراسات الإعلامية يتوقعون من طلابهم أن يظهروا مهارات في الرياضيات، وهي مادة موجودة في أغلب فروع الجامعة.

ديلينغ : الرياضيات موجودة في العديد من المواد الجامعية، فهي موجودة في العلوم التطبيقية والهندسة و في علم النفس والاقتصاد والاجتماع، إذا وجدت كلمات مثل إحصاءات أو استمثال، فهذا يعني رياضيات.

الصحيفة : هل يجب على الطالب أن يخاف من الرياضيات عندما يدرس الهندسة أو الاقتصاد ؟

ديلينغ : إذا كان الطالب لديه فرع مفضل، عليه أن يثابر ويدرس الرياضيات التي تعد مادة جافة، ينبغي أن يكون الدافع الأول للطالب هو أن يسأل نفسه ماذا يريد أن يصبح في المستقبل، إذا كان يريد أن يكون مهندسا أو عالم نفس، فعليه أن يتحمل دراسة هذه المواد، إذا كان هدفي أن أتحدث الفرنسية مع زملائي الفرنسيين، فلا بد لي من تعلم المفردات أولا، تعلم المفردات ليس سهلاً في البداية ولكنه ضروري من أجل التحدث إلا ما يسهل هذه العملية الصعبة هو إصراري على تحقيق هدفي الذي أصبو إليه.

الصحيفة : هذا يعني أن المرء يستطيع النجاح في الرياضيات عبر الانضباط ؟

ديلينغ : نعم، أصاب بالذهول أحياناً عندما يخاف الناس من الرياضيات، ينبغي على المرء أن لا يواجه الرياضيات بالخوف بل عليه أن يواجهها بالاحترام.

الصحيفة : ماذا تعني مواجهة الرياضيات بالاحترام ؟

ديلينغ : تعني الاستعداد للعمل بجد من أجل ذلك، في الجامعة وتيرة الرياضيات أعلى من المدرسة، في المدرسة لا يوجد تكثيف على الرياضيات لوجود العديد من المواد الدراسية الأخرى في نفس الوقت، في الجامعة يختص المرء بفرع واحد وعليه أن يقدم أربعة أو خمسة مواد، وهذا يعني أن المرء يستطيع توظيف المزيد من الطاقة.

الصحيفة : كم هو الجهد الدراسي في مادة الرياضيات الذي يتوقع من الطالب أن ينجزه ؟

ديلينغ : بالمعدل المتوسط كل أسبوع 4 ساعات / محاضرات في الرياضيات وساعتان من التدريبات، نظرياً، هناك 12 ساعة عمل ذاتي في الأسبوع أو 180 ساعة في الفصل الدراسي الواحد، وعندما لا يقوم المرء بهذا، فسيعاني في الامتحان وسيجد صعوبة كبيرة قبله.

الصحيفة : إذا كان أدائي في الرياضيات في المدرسة متوسطاً، هل أستطيع بالرغم من ذلك دراسة الاقتصاد أو علم النفس أو حتى دراسة الهندسة ؟

ديلينغ : يستطيع كل طالب أن يجتاز بنجاح مادة الرياضيات الموجودة في الهندسة و الاقتصاد، إنها ليست صعبة وفي الجامعة تستخدم أدوات ومسائل أخرى مختلفة عما يتعلمه الطلاب في المدرسة.

الصحيفة : إذا كان كل طالب يستطيع النجاح في مادة الرياضيات في الجامعة، فلماذا يترك العديد من طلاب الهندسة دراستهم الجامعية ؟

ديلينغ : إذا كان شخص ما لديه مشاكل مع مواد الجامعة، فيقوم بانتقاد المواد الصعبة ويجعل من مادة الرياضيات كبش فداء، في رأيي هذا ظلم، ليس الغرض من مادة الرياضيات تخويف الطلاب بل هي مادة لا غنى عنها.

عكس السير