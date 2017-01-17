في السويد .. طبيبة سورية تعمل في مطعم ” برغر ” و تعبر عن ارتياحها بانتظار الفرصة الأفضل

تعاني مقاطعة نوربوتن السويدية، من نقص العاملين في المجال الطبي وبالأخص الأطباء، ورغم ذلك، فإن لاجئة سورية في إيفركوليكس تعمل في تحضير “البرغر”.

وتعمل الطبيبة السورية “نور شحود” في مطعم بفيباباكن، وكانت قدمت من دمشق إلى السويد، وهي طبيبة لم تكمل الاختصاص بعد أن أجبرت على الرحيل، على حد تعبيرها.

وأضافت في تصريح للتلفزيون السويدي، بحسب ما ترجم عكس السير : “انتظرت الحصول على الإقامة أكثر من سنة، هذه التجربة جديدة بالنسبة لي، ولكنهها ممتعة وأشعر بالارتياح، كما أنني أعيل نفسي”.

تشير الإحصاءات إلى أن 85 % بالمئة من طالبي اللجوء في نوربوتن اختاروا مغادرة المقاطعة والانتقال جنوباً بعد حصولهم على تصريح الإقامة.

تضيف شحود : “وددت العمل كطبيبة وحاولت الحصول على تدريب عملي، حاولت ذلك في مشفى Kalix لكنني لم أتلق رداً بعد”.

بعد الصدمة الأولى بسبب الطقس والبيئة المحيطة، تعبر شحطود عن سعادتها في إيفركوليكس، رغم أنها تخطط في نهاية المطاف للتوجه جنوباً كغيرها.

وتختم : “لدي العديد من الأصدقاء، وهم يحاولون مساعدتي، إنه شعور جيد”.

عكس السير