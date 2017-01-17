كم لاجئاً سورياً وصل إلى هولندا عام 2016 ؟

انخفضت أعداد طلبات اللجوء في هولندا عام 2016 إلى النصف مقارنة مع عام 2015.

وقالت وزارة الهجرة في هولندا، بحسب ما أوردت وسائل إعلام هولندية، وترجم عكس السير، إن عدد الطلبات المقدمة في 2016 بلغ 31600 طلباً، فيما كان في 2015 حوالي 58900.

وأشارت الوزارة إلى أن 34 % من طلبات اللجوء كانت للسوريين الذين يشكلون الشريحة الأكبر (حوالي 11 ألفاً).

ويأتي في المركز الثاني الأريتيريون بنسبة 9%.

وارتفع عدد القادمين عبر لم الشمل من 24% عام 2015 إلى 37 % العام الماضي.

وكانت نسبة 71 % من طلبات لم الشمل لسوريين.

عكس السير