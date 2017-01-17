لافروف : دمشق كانت ستسقط خلال أسبوعين أو ثلاثة في يد ” الإرهابيين ” لولا تدخلنا

↓ لافروف : دمشق كانت ستسقط خلال أسبوعين أو ثلاثة في يد ” الإرهابيين ” لولا تدخلنا

↓ لافروف: العسكريون الموجودون على الأرض في سوريا يجب أن يشاركوا في العملية السياسية

↓ لافروف: لقاءات أستانا هدفها تعزيز الهدنة في #سوريا والاتفاق على الحل السياسي

↓ لافروف: تصريحات ترامب وإدارته توحي بعدم استخدام معايير مزدوجة في محاربة الإرهاب

↓ لافروف: نأمل أن يكون التعاون مع واشنطن حول #سوريا خلال ولاية ترامب أكثر فعالية

↓ لافروف: تم توجيه دعوة لإدارة ترامب لحضور محادثات أستانة

↓ لافروف: مفاوضات أستانة ستضمن للمعارضة السورية المسلحة الحقوق السياسية

↓ لافروف: السوريون يقررون وحدهم مصير بلادهم ومنها الفيدرالية

↓ لافروف: إدارة أوباما كذبت في فصل المعارضة السورية المعتدلة عن النصرة

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