مئات الآلاف من المشاهدات لـ ” زفة تركية مسلحة ” في ألمانيا ! ( فيديو )

نشرت صحيفة حرييت التركية عبر صفحتها في موقع فيسبوك مقطعاً مصوراً يظهر “زفة” تركية في ألمانيا، تخللها إطلاق نار كثيفة، في مشهد غير مألوف.

وقالت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير : “العرس التركي الذي فاجأ ألمانيا .. أوقفوا الطريق أطلقوا النيران في الهواء، رقصوا في منتصف الطريق متجاهلين أصوات السيارات”.

وأضافت : “المرأة الألمانية التي سجلت الفيديو كانت في حيرة من أمرها أمام المشهد الذي تراه”.

ولم تذكر الصحيفة اسم المدينة التي شهدت “الزفة المسلحة”، فيما حصل الفيديو على أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد مرور أقل من 24 ساعة على عرضه.

عكس السير