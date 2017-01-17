” مايكروسوفت ” تغير خيارات الخصوصية في ” ويندوز 10 “

أعلنت شركة #مايكروسوفت عن تغيير خيارات الخصوصية وحماية البيانات لنظام تشغيل “#ويندوز 10″، حيث سيتمكن المستخدم عن طريق التحديث “Creators Update” الجديد، المقرر إطلاقه بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل، تحديد حجم البيانات، التي يتم جمعها بشكل فردي، وذلك أثناء تثبيت التحديث الجديد.

وأكدت مايكروسوفت أنها قامت بإلغاء الإعدادات السريعة “Express”، والتي كانت مثار انتقاد الكثير من دعاة الخصوصية وحماية البيانات، وجاءت الإعدادات الجديدة استجابة لرغبات المستخدمين.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر لمستخدمي خدمات مايكروسوفت واجهة مركزية للتحكم في بيانات الأنشطة، حيث يتمكن المستخدم عن طريق الرابط https://account.microsoft.com/privacy من الاطلاع على البيانات، التي يتم جمعها بواسطة الخدمات المختلفة مثل كورتانا Cortana ومتصفح الويب وخدمات الموقع، علاوة على أنه يمكن حذفها حسب الرغبة. ( DPA )

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