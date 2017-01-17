مدينة نابولي تمنح مارادونا المواطنة الفخرية

قررت مدينة #نابولي الإيطالية منح المواطنة الفخرية إلى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني #دييغو_مارادونا وذلك في حفل تكريم ضخم يقام في 10 مايو (أيار) المقبل، بمناسبة مرور 30 عاماً على فوز مارادونا مع فريق نابولي بأول لقب للفريق في تاريخ بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلن المكتب الصحفي لمجلس مدينة نابولي أن حفلاً كبيراً سيقام في ذلك التاريخ للاحتفاء بمارادونا في الذكرى الـ30 لقيادته فريق نابولي إلى الفوز بلقب الدوري.

وكان مارادونا (56 عاماً) قاد نابولي إلى مسيرة رائعة خلال الفترة التي لعب فيها للنادي من 1984 إلى 1991. ( DPA )

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