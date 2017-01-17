مسؤول بريطاني سابق يتوقع زوال النظام الملكي بعد وفاة الملكة إليزابيث

توقع مسؤول سابق في وزارة الداخلية البريطانية، زوال النظام الملكي في المملكة المتحدة بعد وفاة #الملكة_إليزابيث_الثانية، وتولي ابنها الأمير تشارلز العرش.

وأشار بوب موريس، أستاذ الدستور في كلية لندن الجامعية، إلى أن تشارلز البالغ من العمر 68 عاما سيصبح ملك بريطانيا مباشرة بعد وفاة اليزابيث، التي وصلت إلى سن الـ 90، والتي أصبحت العاهل الأطول خدمة في تاريخ الملكية البريطانية.

وأوضح موريس، لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، بأنه تم انتزاع السلطة من الأسرة الملكية في بريطانيا عام 1988 بعد اكثر من 1000 سنة، وتم نقل جميع السلطات إلى رئيس الوزراء.

وقال : ”إن تشارلز يمكن أن يقود نفسه وأسرته إلى الغرق في الماء الساخن في حال قرر التدخل في السلطة بعد توليه العرش، وعلى الرغم من أن الدستور يعطيه الحق بأن تتم استشارته لكن عليه أن لا يسعى إلى أبعد من ذلك” وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، وأضاف :”في حال سعى تشارلز إلى تعزيز سلطته فإننا سنصل إلى مأزق حقيقي، والذي سيؤدي بالتأكيد إلى زوال الملكية، وأنا متأكد بأنه سيكون هناك كارثة سياسية”.

وتابع قائلا :”الكثير من الأنظمة الملكية زالت عبر التاريخ خلال انهيار الدولة أو الحروب، واعتقد أن الغاء النظام الملكي هنا يمكن أن يتم عبر البرلمان، أو كما حدث في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وينبغي على البرلمان صياغة دستور جديد بعد ذلك”.

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