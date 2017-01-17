مسعود أوزيل يحيط عنقه بـ” كوبرا ” في ساحة شهيرة بالمغرب

نشر مسعود أوزيل، لاعب فريق #أرسنال الإنكليزي والمنتخب الألماني لكرة القدم، على صفحته بــ”فيسبوك”، صورة تؤرخ لمروره من ساحة جامع الفنا في #مراكش، ظهر فيها وهو يحيط عنقه بـثعبان. وأرفق النجم الألماني الصورة بعبارة “لكل عشاق الكوبرا”.

ولم يشر أوزيل إلى تاريخ أخذ الصورة، غير أن نشرها، على حسابه، قبل ساعات، فقط، يعني أن زيارة مراكش، ومروره من ساحتها الشهيرة، حديثة وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، وأنها تعود، ربما، إلى الأيام القليلة الماضية.

ويعرف عن أوزيل عشقه المدينة الحمراء، بدليل تردده عليها باستمرار، تماماً كما هي عادة عدد من نجوم الرياضة والموضة والفن والاقتصاد والسياسة، عبر العالم، ممن وقعوا في عشق المدينة المغربية، بشكل جعلنا أمام قائمة طويلة، تواصلت بأسمائها “الثقيلة” منذ بدايات القرن الماضي.

ولم تتأخر تعليقات عشاق النجم الألماني وزوار صفحته في التفاعل مع الصورة، حيث كتبوا عبارات “ضاحكة”، ترحّب بفكرة الصورة فيما ترحّب بزيارة أوزيل لمراكش.

عكس السير