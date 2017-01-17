” مشاوي عفرين ” .. لاجئون سوريون يفتتحون مطعمهم الخاص في ألمانيا

قالت صحيفة “ساربروكر تسايتونغ” الألمانية، إن عائلة “حامد” السورية وصلت إلى مدينة شميلتس في ولاية سارلاند في ألمانيا قبل عام، والآن شقت العائلة طريقها نحو الاستقلال المادي وافتتحت مطعمها الخاص.

أمير وفراس وفرهاد حامد حققوا حلمهم بامتلاك مطعمهم الخاص الذي يقدم الأطعمة السورية والعربية وأطلقوا عليه اسم مدينتهم عفرين.

الافتتاح تم قبل أعياد الميلاد بقليل حيث اقترض الأخوة بعض المال من عمهم المقيم في كولن منذ زمن طويل، وقاموا باستثمار موقع وتجهيزه بكل المستلزمات.

تضيف الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير : “في عام 2015 وصلت العائلة المؤلفة من تسعة أشخاص إلى ألمانيا على دفعات وطرق مختلفة، الآن يتواجدون جميعا في شميلتس، العائلة من الطائفة اليزيدية وقد تمت بسبب ملاحقتهم لذلك، والآن يتمنون البقاء هنا، الشبان الثلاثة يريدون تحسين لغتهم من خلال المطعم، فراس يريد مستقبلاً أن يتدرب على تصليح الشاحنات، فيما يريد فرهاد أن يصبح ممرضاً.

عكس السير