نائب أردني : سوريا ستتحرر من الإرهاب .. و تجب إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

دعا النائب الأردني عبد الكريم الدغمي، إلى تفعيل العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد للمساهمة في إيجاد حل نهائي لما يجري في سورية.

وقال الدغمي، خلال كلمته له أمام مجلس النواب، بحسب ما نقل عنه إعلام النظام: “سورية ستتحرر من الإرهاب في القريب العاجل، ونحن نعلم بجميع الأطراف الخفية التي تلعب دورا في تدمير الشعب السوري”.

وتابع: “لماذا لا يحصل تفاهم مع الدولة السورية لكي يرجعوا (اللاجئين). بعض مناطق اللاجئين الذين قدموا منها لا يوجد فيها حرب”.

وثمن الدغمي اعلان رئيس هيئة الاركان الأردنية المشتركة، الفريق محمود فريحات، وجود تعاون نظام بشار، داعياً إلى حوار مع “الدولة السورية والجيش السوري النظامي”.

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