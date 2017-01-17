” نوكيا ” تقتحم الأسواق مجدداً بمساعدها الرقمي ” فيكي “

ترسم شركة #نوكيا مستقبلها من جديد عقب عودتها مرة أخرى، من خلال ابتكاراتها في عالم الواقع المعزز، وهي المرحلة التي تلي “الواقع الافتراضي”.

وكشف موقع فون آرينا عن تسجيل نوكيا لعلامة تجارية جديدة في الاتحاد الأوربي تحمل اسم “فيكي-“Viki، وهي مساعد صوتي جديد عملت الشركة على ابتكاره قادر على العمل مع الواقع المعزز وفقاً لقناة روسيا اليوم ، وبخصوص هذا الموضوع صرح متحدث باسم نوكيا قائلا: “إن الشركة تسجل العلامات التجارية من حينٍ لآخر، لكننا لا نعلِّق على كيف ومتى أو ما إذا كان سيتم استخدامها في منتجات أو خدمات نوكيا أم لا”.

يذكر أن شركة HMD Global (التي تم الترخيص لها لتصنّع هواتف نوكيا) قامت مؤخرا بالإعلان عن هاتف نوكيا 6 المدعوم بنظام الأندرويد Nougat. وعلى الرغم من أنه يأتي مع بعض المواصفات اللائقة، فمن الواضح أنه ليس الهاتف الرائد للشركة خلال هذا العام.

وبغض النظر عن هاتفها الرائد الجديد، يبدو أن هناك شيئا آخر من شركة نوكيا يمكن أن نتطلع إليه في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 خلال شهر فبراير المقبل، وهو المساعد الرقمي “فيكي”.

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