” نينتندو ” تطلق جهاز الألعاب ” سويتش ” الجديد في آذار المقبل

أعلنت شركة #نينتندو عن إطلاق جهاز الألعاب Switch الجديد في الأسواق العالمية بدءاً من 3 مارس (آذار) المقبل، حيث يجمع الجهاز الجديد بين كونسول ثابت وجهاز جوال للاستمتاع بالألعاب أثناء التنقل والتجول.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الجهاز الجوال يشتمل على شاشة متعددة اللمس قياس 6.2 بوصة، مع بطارية يمكن شحنها عن طريق كابل “يو إس بي- سي”، وتدوم لفترة تشغيل تصل إلى 6 ساعات.

وأضافت نينتندو أنها تخلت عن اشتراطات الحظر الجغرافي بالنسبة للألعاب، غير أن خدمة الويب متعددة اللاعبين المخطط إطلاقها خلال فصل الخريف المقبل ستتوفر نظير تكلفة إضافية. وأعلنت نينتندو عن إطلاق جهاز “سويتش” نظير 300 دولار أمريكي.

ويتكون كونسول الألعاب الجديد من قاعدة إرساء للتوصيل بجهاز التلفزيون وبالجهاز الجوال، والذي يمكن خلعه من قاعدة الإرساء، عندما يرغب المستخدم في توصيل التلفزيون أو عند الرغبة في الاستمتاع بالألعاب أثناء التنقل.

ومن ضمن الأجزاء الأساسية في كونسول الألعاب الجديد اثنان من أذرع التحكم (Joy-Cons)، واللذان يمكن استعمالها بأوجه متنوعة، حيث يمكن تركيبهما على يمين ويسار الجهاز الجوال، كما يمكن تركيبهما أيضا على حامل Joy-Con، الذي يتم توريده مع الجهاز أيضاً، من أجل الاستمتاع بالألعاب على شاشة التلفزيون.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استعمال أذرع التحكم بشكل منفصل عن بعضهما البعض، حيث يمكن استعماله بواسطة لاعب واحد أو اثنين من اللاعبين، وعندئذ لا يتمكن المستخدم من حمل الجهاز الجوال في يديه، بل يتم نصبه بواسطة الحامل المدمج.

ولا تقتصر تجهيزات ذراع التحكم Joy-Con على مجموعة كاملة من الأزرار فحسب، بل إنه يشتمل أيضاً على مستشعرات خاصة، والتي تتيح الاتجاه نحو اليسار أو اليمين في الألعاب بشكل مستقل عن التحكم في الحركة.

ويشتمل ذارع التحكم الأيسر على زر خاص للقطات الشاشة، بينما يشتمل ذراع التحكم الأيمن على وحدة لاسلكية لنظام اتصالات المجال القريب NFC، من أجل تبادل البيانات مع شخصيات اللعبة، بالإضافة إلى كاميرا رصد الحركة بواسطة الأشعة تحت الحمراء، والتي تتمكن في بعض الألعاب من تحديد الأشياء حركتها مثل أيدي اللاعبين.

وتشتمل باقة التوريد على اثنين من أكمام المعصم لاستعمالهما مع أذرع التحكم Joy-Con، بالإضافة إلى كابل “إتش دي إم آي” ووحدة الإمداد بالطاقة. وتخطط الشركة اليابانية إلى إطلاق جهاز الألعاب “سويتش” بلونين مختلفين، ويمكن للمستخدم توصيل ما يصل إلى ثمانية أجهزة “سويتش” بالشبكة المنزلية WLAN اللاسلكية.

ولم تفصح شركة نينتندو عن الكثير من التفاصيل حول الهاردوير الخاص بالجهاز الجوال أو قاعدة الإرساء، ولكن من الأمور المعروفة أنها تعتمد على معالجات نفيديا تيغرا ذات بطاقة الرسوميات المدمجة. ومع بداية طرح الجهاز الجديد في الأسواق ستتوفر لعبة “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”، ومجموعة من الألعاب الصغيرة. ( DPA )

